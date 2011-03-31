Людмилу Гурченко похоронят 4 апреля

Легендарная российская киноактриса, народная артистка СССР Людмила Гурченко будет похоронена на Новодевичьем кладбище Москвы 4 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в Союзе кинематографистов России.

"Л.Гурченко будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания с великой актрисой пройдет в Большом зале Дома кино 4 апреля. Начало в 12.00", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Л.Гурченко скончалась в Москве 30 марта на 76-м году жизни.

Людмила Марковна Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове (Украина). В 1958 году окончила ВГИК. В 1956 году на экраны вышла музыкальная комедия Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь", где Л.Гурченко исполнила сделавшую ее знаменитой песню "Пять минут".

В последующие годы она становится одной из ведущих актрис отечественного кинематографа. Среди наиболее известных работ Л.Гурченко - роли в фильмах "20 дней без войны", "Пять вечеров", "Любимая женщина механика Гаврилова" (1982), "Вокзал для двоих" (1983), "Любовь и голуби" (1984). В 2000-е годы вышли такие фильмы с ее участием, как "Старые клячи" (2000), "Женское счастье" (2001), "Если завтра в поход..." (2004), "Карнавальная ночь-2, или Пятьдесят лет спустя" (2006). Фильмография актрисы включает более 80 лент.

Л.Гурченко - народная артистка СССР (1983). Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000) и III степени (2005) и почетным знаком "Общественное признание" (1998).

В ноябре прошлого года Л.Гурченко отметила 75-летие. Накануне юбилея она сняла фильм "Пестрые сумерки", к которому сама написала музыку, сама сыграла главную роль и сама спела. До самого последнего времени актриса продолжала выступать на сцене и сниматься в клипах.