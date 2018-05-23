Подарок для коррупции: правительство Азарова продлило квоты на зерно

Настроения украинских сельхозпроизводителей и операторов аграрного рынка менялись в последние дни со стремительной скоростью. Виной тому стали взаимоисключающие по смыслу заявления и действия представителей власти.

Итак, 29 марта первый заместитель главы администрации президента Ирина Акимова заявила , что Украина намерена заменить меры нетарифного регулирования рынка зерна мерами тарифного регулирования. «31 марта истекает действие квот на экспорт зерна, и Президент Виктор Янукович потребовал подготовить соответствующий акт, согласно которому, если требуется ограничения, то это будут не квоты, а таможенные меры», - пообещала она в выступлении на украинском саммите «Могут ли настоящие реформы быть реализованными в жизни?» Напомним, 4 октября 2010 года Кабмин установил до конца года квоты на экспорт пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя и гречки, а 8 декабря режим квотирования был пролонгирован до конца марта 2011 года. В результате этого отечественные аграрии и зернотрейдеры не могут реализовывать на экспорт сельскохозяйственную продукцию.

При этом никто не ожидал какого-то подвоха в словах Акимовой, коль скоро она ссылалась на соответствующее решение Президента. К тому же, данная мера является частью договоренностей украинской власти с МВФ.

Законопроект о введении планировалось зарегистрировать до конца недели, а пошлины установить на уровне 9% от таможенной стоимости пшеницы, 12% – кукурузы и 14% – ячменя. Этот документ был разработан Министерством финансов и рассматривался на заседаниях правительства 21 и 23 марта.

Однако « недолго музыка играла». Правительство сделало вид, что оно не расслышало упомянутого заявления Акимовой со ссылкой на пожелание Януковича, и на заседании 30 марта объявило о продлении действия квотна экспорт зерновых до 1 июля текущего года.

Объем квот Кабмином был увеличен только на экспорт кукурузы - на 2 млн. тонн.

Таким образом, коррупционная схема квотирования экспорта зерновых будет продолжена. Дело в том, что действующие в Украине с октября минувшего года квоты распределялись непрозрачно. Они распределялись исходя из заявок операторов, в объемах, которые должны были подтверждаться Министерством агрополитики. Как следствие, дважды не смогли получить квоты крупнейшие и давно работающие в Украине зернотрейдеры – а это международные компании Cargill, Toepfer, Louis Dreyfus, Soufflet Group и другие операторы. Поскольку Минагрополитики не подтвердило наличие у них объемов зерна.

Зато наибольший объем экспортной квоты на зерновые получила скандально известная компания «Хлеб Инвестбуд», которая, как недавно выяснилось, «неожиданно» превратилась из государственной в частную и интересы которой активно лоббирует правительство.

Правда, Кабмин пообещал теперь изменить принцип распределения квоты. «Они будут продаваться на аукционе прозрачно, чисто и красиво, как хотят зернотрейдеры»,– заявил по этому поводу министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. Но данному его заявлению уже никто не верит - даже аукционы не гарантируют прозрачности распределения квот, считают участники рынка. «Все будет зависеть от условий допуска компаний к аукционам»,– намекнул на сей счет гендиректор «Нибулона» Алексей Вадатурский

Как видим, далеко не все гладко в нынешней власти, где якобы выстроена жесткая и эффективная вертикаль. Президент Виктор Янукович и представители его администрации говорят одно, а правительство Николая Азарова делает совершенно другое. Это – с одной стороны.

С другой же стороны, очевидно, что в стране продолжают править бал коррупционные схемы, завязанные на лоббировании высокопоставленными чиновниками интересов бизнес-структур с сомнительной репутацией.

Аркадий Кашуба