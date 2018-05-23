Подарок для коррупции: правительство Азарова продлило квоты на зерно

Подарок для коррупции: правительство Азарова продлило квоты на зерно

11:01, 31 марта 2011
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Акимова, сославшись на требование Президента, пообещала отмену квот. Буквально на следующий день правительство продлевает их действие до 1 июля...

Настроения украинских сельхозпроизводителей и операторов аграрного рынка менялись в последние дни со стремительной скоростью. Виной тому стали взаимоисключающие по смыслу заявления и действия представителей власти.

Ірина АКІМОВА
Итак, 29 марта первый заместитель главы администрации президента Ирина Акимова заявила, что Украина намерена заменить меры нетарифного регулирования рынка зерна  мерами тарифного регулирования. «31 марта истекает действие квот на экспорт зерна, и Президент Виктор Янукович потребовал подготовить соответствующий акт, согласно которому, если требуется ограничения, то это будут не квоты, а таможенные меры», - пообещала она в выступлении на украинском саммите «Могут ли настоящие реформы быть реализованными в жизни?»  Напомним, 4 октября 2010 года Кабмин установил до конца года квоты на экспорт пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя и гречки, а 8 декабря режим квотирования был пролонгирован до конца марта 2011 года. В результате этого отечественные аграрии и зернотрейдеры не могут реализовывать на экспорт сельскохозяйственную продукцию.

При этом никто не ожидал какого-то подвоха в словах Акимовой, коль скоро она ссылалась на соответствующее решение Президента. К тому же, данная мера является частью договоренностей украинской власти с МВФ.

Законопроект о введении планировалось зарегистрировать до конца недели, а пошлины установить на уровне 9% от таможенной стоимости пшеницы, 12% – кукурузы и 14% – ячменя.  Этот документ был разработан Министерством финансов и рассматривался на заседаниях правительства 21 и 23 марта.

Однако « недолго музыка играла». Правительство сделало вид, что оно не расслышало упомянутого заявления Акимовой со ссылкой на пожелание Януковича, и на заседании 30 марта объявило о продлении действия квотна экспорт зерновых до 1 июля текущего года.

Объем квот Кабмином был увеличен только на экспорт кукурузы - на 2 млн. тонн.

Таким образом, коррупционная схема квотирования экспорта зерновых будет продолжена. Дело в том, что действующие в Украине с октября минувшего года квоты распределялись непрозрачно. Они распределялись исходя из заявок операторов, в объемах, которые должны были подтверждаться  Министерством агрополитики.  Как следствие, дважды не смогли получить квоты крупнейшие и давно работающие в Украине зернотрейдеры  – а это международные компании Cargill, Toepfer, Louis Dreyfus, Soufflet Group и другие операторы. Поскольку Минагрополитики не подтвердило наличие у них объемов зерна.

Зато наибольший объем экспортной квоты на зерновые получила скандально известная компания «Хлеб Инвестбуд», которая, как недавно выяснилось, «неожиданно» превратилась из государственной в частную и интересы которой активно лоббирует правительство.

Виктор Янукович и Николай Азаров перед началом заседания заседания руковорящего совета комитета по экономическим реформам
Правда, Кабмин пообещал теперь изменить принцип распределения квоты. «Они будут продаваться на аукционе прозрачно, чисто и красиво, как хотят зернотрейдеры»,– заявил по этому поводу министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. Но данному его заявлению уже никто не верит - даже аукционы не гарантируют прозрачности распределения квот, считают участники рынка. «Все будет зависеть от условий допуска компаний к аукционам»,– намекнул на сей счет гендиректор «Нибулона» Алексей Вадатурский.

Как видим, далеко не все гладко в нынешней власти, где якобы выстроена жесткая и эффективная вертикаль. Президент Виктор Янукович и представители его администрации говорят одно, а правительство Николая Азарова делает совершенно другое.  Это – с одной стороны.

С другой же стороны, очевидно, что в стране продолжают править бал коррупционные схемы, завязанные на лоббировании высокопоставленными чиновниками интересов  бизнес-структур с сомнительной репутацией.

Аркадий Кашуба

 

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