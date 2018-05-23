Подарок для коррупции: правительство Азарова продлило квоты на зерно
Акимова, сославшись на требование Президента, пообещала отмену квот. Буквально на следующий день правительство продлевает их действие до 1 июля...
Настроения украинских сельхозпроизводителей и операторов аграрного рынка менялись в последние дни со стремительной скоростью. Виной тому стали взаимоисключающие по смыслу заявления и действия представителей власти.
|Ірина АКІМОВА
При этом никто не ожидал какого-то подвоха в словах Акимовой, коль скоро она ссылалась на соответствующее решение Президента. К тому же, данная мера является частью договоренностей украинской власти с МВФ.
Законопроект о введении планировалось зарегистрировать до конца недели, а пошлины установить на уровне 9% от таможенной стоимости пшеницы, 12% – кукурузы и 14% – ячменя. Этот документ был разработан Министерством финансов и рассматривался на заседаниях правительства 21 и 23 марта.
Однако « недолго музыка играла». Правительство сделало вид, что оно не расслышало упомянутого заявления Акимовой со ссылкой на пожелание Януковича, и на заседании 30 марта объявило о продлении действия квотна экспорт зерновых до 1 июля текущего года.
Объем квот Кабмином был увеличен только на экспорт кукурузы - на 2 млн. тонн.
Таким образом, коррупционная схема квотирования экспорта зерновых будет продолжена. Дело в том, что действующие в Украине с октября минувшего года квоты распределялись непрозрачно. Они распределялись исходя из заявок операторов, в объемах, которые должны были подтверждаться Министерством агрополитики. Как следствие, дважды не смогли получить квоты крупнейшие и давно работающие в Украине зернотрейдеры – а это международные компании Cargill, Toepfer, Louis Dreyfus, Soufflet Group и другие операторы. Поскольку Минагрополитики не подтвердило наличие у них объемов зерна.
Зато наибольший объем экспортной квоты на зерновые получила скандально известная компания «Хлеб Инвестбуд», которая, как недавно выяснилось, «неожиданно» превратилась из государственной в частную и интересы которой активно лоббирует правительство.
|Виктор Янукович и Николай Азаров
Как видим, далеко не все гладко в нынешней власти, где якобы выстроена жесткая и эффективная вертикаль. Президент Виктор Янукович и представители его администрации говорят одно, а правительство Николая Азарова делает совершенно другое. Это – с одной стороны.
С другой же стороны, очевидно, что в стране продолжают править бал коррупционные схемы, завязанные на лоббировании высокопоставленными чиновниками интересов бизнес-структур с сомнительной репутацией.
Аркадий Кашуба