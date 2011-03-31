Шкляр пообещал написать роман об УПА

Автор роману «Залишенець. Чорний ворон» Васыль ШКЛЯР пообещал прикарпатцам через пять лет написать роман об Украинской повстанческой армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом писатель сообщил на встрече с общественностью в Ивано-Франковске в ответ на просьбу написать роман об УПА.

По мнению В.ШКЛЯРА, «такой роман (об УПА) должен писать в первую очередь галичанин».

Он считает, что галичанин «сможет лучше передать колорит и дух» того времени, использовать говор и другие особенности края, где действовала УПА.

По словам В.ШКЛЯРА, ему известно, что несколько известных писателей, выходцев из Галичины, пишут книги на тему деятельности УПА.

«Если через пять лет такой роман об УПА не будет написан галичанами, я, если буду здоров, его напишу. Я вам это обещаю», - отметил писатель.