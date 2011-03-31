Через 18 месяцев сигареты без пиктограмм будут запрещены

Кабинет министров постановлением № 306 от 19 января 2011 года утвердил перечень цветных рисунков и пиктограмм, которые входят в дополнительные медицинские предупреждения на упаковке табачных изделий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

"Согласно действующему законодательству это означает, что через 18 месяцев, то есть с 30 сентября 2012 года, производителям и импортерам будет запрещено поставлять на рынок табачные изделия без новых предупреждений", - подчеркнули в пресс-службе.

В Минздраве напомнили, что в Украине с 2007 года на табачных пачках размещаются относительно большие (30% поверхности пачки) текстовые предупреждения об опасности употребления табачных изделий. Проведенные исследования показали, что эти предупреждения существенно повысили осведомленность украинцев о последствиях табакокурения и способствовали уменьшению его распространенности.

Однако, как свидетельствует опыт других стран, эффективность предупреждений со временем уменьшается, потому что люди к ним привыкают. Поэтому Верховная Рада Украины, в соответствие с ратифицированной Рамочной конвенцией по борьбе против табака, внесла изменения в законодательство, которые предусматривают увеличение размера предупреждений с 30% до 50%, увеличение количества предупреждений с 7 до 11, изменение текста предупреждений и дополнение их рисунками или пиктограммами.