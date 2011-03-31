Старые здания в Донецке представляют угрозу

Донецкий областной совет в рамках подготовки региона к финальному туру чемпионата Европы по футболу в 2012 году уделит особое внимание фасадам зданий в Донецке и других городах области, чтобы предотвратить несчастные случаи, связанные с обрушением внешних конструкций зданий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Донецкого областного совета Андрей ШИШАЦКИЙ, отвечая на вопрос, что намерен делать облсовет, чтобы в регионе не повторялись случаи обрушения конструкций зданий и жилых домов, приводящие к смертельным травмам людей.

«По крайней мере, Донецкий областной совет тем объектам, которые мы собираемся задействовать к Евро, хочет уделить основное внимание, именно фасадам зданий, крышам», - сказал А.ШИШАЦКИЙ.

Он также отметил, что в Донецке жилой фонд очень старый, поэтому облсовет совместно с Донецким горсоветом просит обратить особое внимание этой проблеме, чтобы обеспечить безопасность граждан и, конечно, гостей Евро-2012.

«Но пока эта проблема существует, и - самое страшное, - что люди гибнут», - заключил А.ШИШАЦКИЙ, вспомнив о недавних трагических смертях двух человек в Донецке в результате обрушения козырьков в подъездах многоэтажных домов.

Как сообщал УНИАН, ночью 24 марта 2011 года в г. Донецке в результате обрушения козырька на подъезде жилого дома погиб 21-летний мужчина.

Полгода назад – 27 сентября 2010 года – трое подростков, 1994, 1996, 1997 г.р., развлекались тем, что вместе повисали на козырьке подъезда - запасного выхода из десятиэтажного жилого дома. Вследствие этого железобетонная конструкция упала, и все трое подростков получили травмы и были госпитализированы в Областную травматологическую больницу г. Донецка. Вскоре один из пострадавших умер в больнице.