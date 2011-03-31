Руководство Ровенщины намерено упростить поездки в Беларусь

Ровенщины выступило с инициативой упростить процедуру пересечения украинско-белорусской границы жителями прилегающих территорий с обеих ее сторон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной госадминистрации, с такой инициативой выступил председатель ОГА Василий БЕРТАШ.

В частности, руководитель области предлагает создать на границе дополнительные пункты пропуска, чтобы жители Рокитновского, Дубровицкого и Заречненского районов могли упростить себе легальные поездки к родным в соседнее государство, а в сезон сбора грибов и ягод не становились нелегальными мигрантами.

Председателям пограничных райгосадминистраций Ровенской области В.БЕРТАШ поручил возобновить переговоры с белорусскими коллегами о создании дополнительных пунктов пропуска.

В то же время, В.БЕРТАШ считает, что такой вопрос удобства пересечения границы нужно ставить на правительственном уровне. Поэтому он поручил подготовить необходимое обоснование, чтобы направить его на рассмотрение в МИД Украины.