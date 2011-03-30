В Краматорске митинг против повышения тарифов

Сегодня в городе Краматорск Донецкой области на площади перед зданием горсовета прошел митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги.

Как сообщает местный сайт «Новости Краматорска», в акции протеста приняли участие около тысячи человек, среди которых были представители политических партий КПУ, ПСПУ, ВО «Батькивщина» и представители общественности.

Люди пришли на митинг с плакатами: «Повышение тарифов - нож в спину горожанам», «Партию регионов к ответу», «Выведем власть из тени», «Без слесаря и дворника рушится жилой фонд».

Митингующие требовали экономически обоснованных тарифов, не допустить повышения коммунальных тарифов, роста цен на продукты питания, требовали призвать власть к ответу за то нищенское материальное положение, в котором оказался сегодня простой рабочий человек.

«Моя дочь работает воспитателем в детском саду, где зарплата 1025 грн. А коммунальные платежи составляют 900 грн. При этом ей нужно содержать троих детей», - рассказала краматорскому журналисту одна из участниц митинга.

«Я получаю пенсию 890 грн., - поделилась пенсионерка, принимавшая участие в митинге, - при этом за кварплату я отдаю 450 грн. И как можно за такие деньги прожить?».

В сообщении отмечается, что митинг проходил, когда в горсовете шла очередная сессия, но, несмотря на громкие требования собравшихся, к протестующим никто не вышел. Представители митингующих передали письмо мэру города, где одним из основных требований было «срочно пересмотреть тарифы».