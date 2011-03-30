81-летнего задержали за развращение девушек

В Черниговской области правоохранители задержали 81-летнего мужчину, которого подозревается в развращении несовершеннолетних девушек.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в области, в милицию поступила оперативная информация о том, что в одном из райцентров 81-летний отчим в отношении своей несовершеннолетней падчерицы и еще несколько девушек совершает развратные действия. Установлено, что мужчина имеет собственную квартиру в Ленинградской области России, а в Черниговскую область приезжает время от времени.

В отношении 81-летнего мужчины следственное Управление УМВД Украины в Черниговской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего лица отцом, матерью, отчимом, мачехой, опекуном или попечителем, лицом, на которого возложены обязанности по воспитанию пострадавшего или заботы о нем), а также избрана в отношении него мера пресечения – взятие под стражу.

Во время проведения обыска в доме подозреваемого были выявлены и изъяты 15 негативов со снимками обнаженного мужчины и женщин и несовершеннолетних девушек, фотоаппарат, штативы для фотоаппаратуры.

Расследование дела продолжается. Подозреваемый находится в следственном изоляторе Чернигова.