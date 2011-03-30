Министр: рост цен на овсянку - просто ажиотаж

Повышение цен розничной торговли на овсяную крупу является очередным ажиотажем, заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

Об этом говорится в сообщении департамента информации и коммуникации с общественностью Секретариата кабинета Министров, размещенном на правительственном сайте.

Н. ПРИСЯЖНЮК отметил, что доля потребления населением овсяной крупы почти втрое ниже, чем гречневой.

В то же время, по словам министра, в Украине овса производится намного больше потребности. "Мы сделали 600 тыс. тонн овса в 2010 году, а для потребления в продовольственном питании необходимо всего 80 тыс. тонн", - сказал он.