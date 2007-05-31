Ющенко на два дня уехал из Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с двухдневным официальным визитом в Республику Хорватия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, запланировано, что во время визита В.ЮЩЕНКО и Президент Хорватии Степан МЕСИЧ проведут встречу в узком кругу, на которой обсудят вопросы дальнейшего укрепления украинско-хорватского торгово-экономического сотрудничества, неотложные потребности украинского национального меньшинства в Хорватии, проведение в 2009-2010 гг. Дней украинской культуры в Хорватии и Дней культуры Хорватии в Украине.

После встречи состоится церемония подписания двусторонних документов. Планируется, что стороны подпишут План действий Украина – Республика Хорватия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах на 2007-2008 годы; соглашение между Кабинетом Министров и Правительством Хорватии о взаимной помощи в таможенных делах; Программу сотрудничества в области образования, науки и технологий между Министерством образования и науки Украины и Министерством науки и технологий Хорватии; совместное заявление министров иностранных дел Украины и Хорватии; меморандум о сотрудничестве Научного общества имени Тараса Шевченко во Львове и Матицы Хорватской в Загребе.

В первый день визита глава Украинского государства проведет встречу с председателем хорватского Сабора (парламента) Владимиром ШЕКСОМ и выступит перед депутатами парламента. Во время встречи с В.ШЕКСОМ планируется обсудить вопросы дальнейшего развития договорно-правовой базы между странами и евроинтеграционный опыт Хорватии.

Также сегодня Президент Украины встретится с премьер-министром Хорватии Иво САНАДЕРОМ. Стороны обсудят дальнейшее укрепление украинско-хорватского торгово-экономического сотрудничества, обеспечение роста объемов торговли между двумя странами, заинтересованность украинской стороны в проведении в Хорватии первой национальной выставки товаров украинских производителей и участие в 2008 году как страны-партнера в Загребской осенней ярмарке, а также участие хорватской стороны в реализации многостороннего соглашения об интеграции нефтепроводов «Дружба» и «Адриа».

1 июня планируется, что Президенты Украины выступит на украинско-хорватском бизнес-форуме. В рамках форума предусмотрена церемония открытия выставки работ художницы Марии Примаченко.

Также в этот день глава государства встретится с представителями украинской общины в Хорватии.