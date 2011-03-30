У Попова хотят открыть «Похоронный дом»

Управление ритуальных услуг Киевской городской госадминистрации планирует создать электронную базу мест захоронений на городских кладбищах и открыть Похоронный дом, который будет предоставлять ритуальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления ритуальных услуг Борис ФРОЛОВ сегодня во время расширенного заседания коллегии КГГА.

«Нами разрабатывается предложение по созданию Похоронного дома. Его планируется создать на площадях административного здания, которое сооружается на территории мемориала «Лукьяновский заповедник» и на базе ритуальной службы Спецкомбината. Здание Похоронного дома позволит сосредоточить в одном месте по принципу «единого окна» службы, которые будут проводить оформление захоронений, предоставлять ритуальные услуги, предлагать ритуальную атрибутику», - рассказал Б.ФРОЛОВ. Также, по его словам, в ритуальном Доме планируется оборудовать «залы для прощания, выставочные залы, залы для проведения поминальных обедов» и тому подобное.

Сейчас, уточнил Б.ФРОЛОВ, разрабатываются условия, на которых можно привлечь инвесторов для завершения строительства вышеупомянутого админздания на Лукьяновском кладбище. Он отметил, что общая сметная стоимость этого строительства составляет 46 млн. грн., из которых уже половина освоена, и необходимо 23 млн. грн, чтобы достроить здание.

Что касается создания электронной базы захоронений, руководитель управления отметил, что на сегодняшний день именно на Лукьяновском кладбище уже сделан пилотный проект.

«Мы полностью составили электронную базу захоронений... В дальнейшем это электронный паспорт с целью, в частности, искоренения злоупотреблений, с которыми мы сталкиваемся при подзахоронении», - отметил Б.ФРОЛОВ.

Кроме того, по его словам, такая база захоронений поможет выявлению свободных участков земли на кладбище, будет помогать родственникам в поиске мест захоронения членов семьи.

Б.ФРОЛОВ также сообщил на коллегии, что сегодня управлением рассматривается вопрос о бесплатном захоронении малообеспеченных людей (в настоящее время бесплатное захоронение существует для участников боевых действий, инвалидов войны, героев войны, соцтруда и пр.)

«Подготовлен проект решения, однако он застрял при согласовании из-за отсутствия денег...», - пояснил он.

В свою очередь председатель КГГА Александр ПОПОВ высказал мнение, что город сможет самостоятельно, без инвесторов, достроить и админздание на Лукьяновском кладбище и найти средства для бесплатного захоронения указанной выше категории горожан. Он поручил Б.ФРОЛОВУ подготовить смету расходов на достройку объектов городских кладбищ и обеспечение ритуальными услугами.

«Это примерно 40 млн. грн. Это не такая большая сумма, которую город не может найти даже в условиях дефицита бюджета. Поэтому Вы готовите предложения, проектную документацию и выходите с документами и, безусловно, по проблеме соцзащиты людей, то есть бесплатного захоронения. Мы подготовимся и после первого полугодия, я думаю, мы будем готовы принять Ваши предложения и утвердить. А может, и раньше...», - сказал А.ПОПОВ, обращаясь к Б.ФРОЛОВУ.

Из 40 млн. грн., которые были озвучены А.ПОПОВЫМ, часть будет предусматриваться и на обновление автопарка коммунальной службы захоронений. По данным Б.ФРОЛОВА, на сегодняшний день в них работающими являются 66 машин для перевозки умерших, из которых 20 уже требуют списания. Ежедневно выезжают по заказам 15-25 машин, но бывает и потребность в 40. Для нормальной работы предприятия необходимо, по словам руководителя управления, 12 новых машин, стоимостью 5-6 тыс. долларов каждая.

На бесплатное захоронение малообеспеченных, согласно предварительным подсчетам, необходимо около 2,5 млн. грн.