Аэропорт Донецка уже принял два рейса

Международный аэропорт «Донецк» возобновил прием и отправку рейсов после временной задержки из-за сильного тумана.

Об этом УНИАН сообщили в справочной аэропорта.

По состоянию на 13.00 аэропорт принял по одному рейсу из Москвы и Киева, отправил один рейс на Москву, а также объявил регистрацию на четыре рейса в Киев и Москву.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром из-за сильного тумана аэропорт Донецка временно не принимал и не отправлял рейсы. Всего в течение дня 30 марта аэропорт должен принять и отправить 25 внутренних и международных рейсов.