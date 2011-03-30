Завтра в Украине - до 18° тепла

Завтра в Украине осадки не ожидаются, только в Одесской и Херсонской областях местами небольшой дождь.

На Левобережье ночью и утром местами туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 10-15° тепла, на Прикарпатье, Закарпатье, Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами 15-18°.

В восточных областях и на севере Левобережья ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла, в Карпатах ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла.

В Крыму облачная погода с прояснениями, временами дождь; ветер восточный, 9-14 м/с; температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

В Киевской области в четверг осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 10-15° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° тепла, днем 12-14°.