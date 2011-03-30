Доллар и евро на межбанке растут

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9705/7,9745, к 12:00 цены повысились до 7,9715/7,9750 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2799/0,2802, к 12:00 цены упали до 0,2792/0,2793. В России курс доллар-рубль поднялся, и к 12:00 установился на уровне 28,5250 (+0,1150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4072/1,4074, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,2230/11,2305, к 12:00 цены ушли вверх - 11,2440/11,2550.