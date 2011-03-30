В Кривом Роге солдат покончил жизнь самоубийством

11:11, 30 марта 2011
Общество
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Причины расследует прокуратура

В Кривом Роге солдат срочной службы одной из воинских частей 28 марта покончил жизнь самоубийством.

Об этом УНИАН сообщили в Днепропетровском региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

По информации медиа-центра, трагедия произошла ночью 28 марта, когда рядовой нес службу.

Причины и обстоятельства поручено расследовать прокуратуре Криворожского военного гарнизона.

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