В Кривом Роге солдат покончил жизнь самоубийством

Причины расследует прокуратура

В Кривом Роге солдат срочной службы одной из воинских частей 28 марта покончил жизнь самоубийством. Об этом УНИАН сообщили в Днепропетровском региональном медиа-центре Министерства обороны Украины. По информации медиа-центра, трагедия произошла ночью 28 марта, когда рядовой нес службу. Причины и обстоятельства поручено расследовать прокуратуре Криворожского военного гарнизона.

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