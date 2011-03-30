Кабмин сегодня продлит действие квот на экспорт зерна

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует принять решение о продлении квотирования экспорта зерновых до 30 июня.

Об этом УНИАН сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Квоты будут до 1 июля, после 1 июля квот не будет», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он отметил, что правительство сегодня также выскажет позицию в отношении необходимости принятия во втором чтении законопроекта о продаже квот на аукционе.

«Квоты, которые выделят, будут продаваться на аукционе прозрачно, чисто и красиво – как хотят зернотрейдеры», - сказал министр.

Вместе с этим он сообщил, что объемы выделения квот остаются прежними, однако объем квот на экспорт кукурузы будет увеличен на 2 млн. тонн.

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что заменять квотирование экспорта экспортными пошлинами нецелесообразно. «Я не думаю, что это более эффективный метод», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает продлить действие квот на экспорт зерновых до 30 июня.

Соответствующий проект постановления размещен на сайте Минэкономразвития.

Вместе с этим, документом предлагается увеличить объемы экспортной квоты на кукурузу на 2 млн. тонн.

В Минэкономразвития считают, что отмена ограничений на экспорт зерновых культур приведет к значительному их подорожанию на внутреннем рынке, что повлияет на стоимость практически всего спектра продовольственных товаров, сырья в производстве хлебобулочных изделий и кормов в производстве мяса, мясопродуктов и яиц.

Напомним, 29 марта первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА сообщила, что Украина намерена заменить меры нетарифного регулирования рынка зерна (квотирование экспорта) мерами тарифного регулирования.

«31 марта истекает действие квот на экспорт зерна, и Президент Виктор ЯНУКОВИЧ потребовал подготовить соответствующий акт, согласно которому, если требуется ограничения, то это будут не квоты, а таможенные меры», - сказала И.АКИМОВА.

Вместе с этим, на заседаниях 21 и 23 марта Кабинет министров рассматривал законопроект о введении экспортной пошлины на зерно вместо квотирования экспорта.

Документом, который был разработан Министерством финансов, предлагалось ввести экспортные пошлины на пшеницу, смесь пшеницы и ржи, полбу - 9%, ячмень - 14%, кукурузу - 12%.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 4 октября 2010 года установил до конца года квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы - 2 млн. тонн, ячменя - 0,2 млн. тонн и ржи - 1 тыс. тонн, гречихи - 1 тыс. тонн.

8 декабря 2010 г. режим квотирования был продлен до конца марта 2011 года, а размер квот увеличен на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. В частности, размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн - до 1 млн. тонн, кукурузы - на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

26 января 2011 года министр агрополитики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство Украины рассматривает возможность увеличения квот на экспорт зерновых на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшеницы и 1,7-1,5 млн. тонн кукурузы.

22 февраля он сообщил, что Министерство аграрной политики и продовольствия планирует дать окончательный ответ по поводу ситуации с квотированием зерна в первой декаде марта после того, как будет завершен анализ остатков зерна в Украине.

Зернотрейдеры Евросоюза и США выражают обеспокоенность в связи с вмешательством государства в работу зернорынка, введением квот и непрозрачным их распределением.