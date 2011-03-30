Посол: Япония продолжит финансировать проекты в Украине

Япония будет продолжать финансировать все чернобыльские проекты в Украине. Несмотря на катастрофические последствия землетрясения, японское правительство не отказывается от донорского взноса в чернобыльский фонд «Укрытие».

Об этом сообщил в интервью Deutsche Welle Посол Японии в Украине Тадаши ИДЗАВА.

Япония финансирует в Украине и Беларуси несколько проектов по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В частности, японское правительство уже несколько лет подряд выделяет деньги в помощь школам, детсадам, которые находятся на территории пяти наиболее пострадавших от Чернобыльской аварии украинских областей. Кроме того, Япония финансирует создание в Украине системы информирования и раннего оповещения населения о ядерной опасности, поддерживает территориальные общины вблизи чернобыльской зоны.

«Наша позиция остается неизменной - мы намерены и в дальнейшем помогать Украине осуществлять эти проекты. Сотрудничество продолжится. Пока Япония оказывала помощь в одностороннем порядке. Теперь надеюсь, что с Украиной мы будем обмениваться опытом преодоления последствий техногенных катастроф», - сказал Посол Японии.

Дипломат отметил, что, несмотря на сложные времена, которые сейчас переживает его страна, японские инвесторы будут продолжать начатые в Украине проекты. Среди прочего речь идет и о финансировании строительства нового терминала в аэропорту «Борисполь». К новым проектам инвесторы из Японии относятся осторожно. «Сейчас они присматриваются к ним, чтобы быть уверенными в прозрачности ведения бизнеса в Украине», - отметил Т.ИДЗАВА.

Также Япония не отказывается внести дополнительный донорский влад в Чернобыльский фонд «Укрытие» для строительства нового безопасного сооружения над разрушенным четвертым блоком Чернобыльской АЭС, сказал Deutsche Welle Хорст РАЙХЕНБАХ - вице-президент Европейского банка реконструкции и развития. Этот кредитно-финансовый институт является администратором Чернобыльского фонда «Укрытие».

«Неизвестной, однако, остается конкретная сумма, которую Япония собирается внести на киевский конференции по Чернобылю в апреле. Но то же самое касается и других стран. После событий в Японии они анализируют ситуацию, обдумывают и выходят на конкретные решения позже», - отметил Х.РАЙХЕНБАХ.

На данный момент Япония внесла в Чернобыльский фонд «Укрытие» 45,7 миллионов евро. По актуализированным оценкам ЕБРР, дополнительная потребность на завершение строительства нового «саркофага» на ЧАЭС составляет 740 миллионов евро.

Напомним, разрушительное землетрясение 11 марта привело к авариям на японской АЭС "Фукусима-1".

28 марта в воде, которая циркулирует в системе второго энергоблока, радиационный фон в 100 тысяч раз превышает допустимый показатель. В морской воде в районе АЭС содержание радиоактивных элементов также превышает норму многократно.

Эвакуированы люди, которые проживают в 20-километровой зоне в районе станции.

Отмечено заражение питьевой воды и некоторых видов продуктов питания в столице страны Токио, расположенном в 240 километрах к югу от "Фукусимы".