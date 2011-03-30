Одесские учителя дают Азарову время до 18 апреля

В Одесской области власти проводят политику, направленную на сокращение расходов на образование, что привело к урезанию зарплат учителям школ и отправке в отпуска за свой счет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на пресс-конференции в Одессе заместитель председателя Одесского обкома профсоюза работников образования и науки, учитель Мариинской гимназии Любовь КОРНЕЙЧУК.

Как подчеркнула Л.КОРНЕЙЧУК, сессиями 14 райсоветов Одесской области приняты местные бюджеты, которыми не предусмотрено 100-процентное финансирование учебных заведений. «Вследствие этого отделы образования райсоветов сокращают количество сотрудников, отправляя учителей в обязательные отпуска без сохранения зарплаты, а также стараются сэкономить на уменьшении каких-то надбавок. Все это приводит к уменьшению реальной зарплаты работников школ», - заявила она.

По словам председателя обкома профсоюза работников образования и науки Нины ДУБОВИК, «переписка обкома профсоюза с профильным министерством, в которой содержатся требования о выполнении законодательства по финансированию сферы образования, занимает не одну папку. Руководство Минфина отвечает: «Денег нет». Указы главы государства, похоже, также не действуют».

Между тем, напомнила Н.ДУБОВИК, согласно требованиям Закона «Об образовании» от 23 марта 1996 года, средний оклад педагогов должен быть не ниже уровня средней ставки в промышленности, а в вузах - не ниже, чем два средних оклада в промышленности. На деле в промышленности средняя зарплата составляет 2,7 тыс. грн., а у педагогов - 1 тыс. 120 грн. В итоге только за последний год учителю недоплатили свыше 8 тыс. грн., а доценту вуза - 13 тыс. грн.

«Вот 30 сентября 2010 года, - сказала Н.ДУБОВИК, - издан Указ Президента «Про заходи щодо забезпечення пріоритетів освіти», которым предусмотрено и соблюдение требований по тарифной сетке, и надбавки. Однако указ есть, а мы вынуждены ехать в Киев, чтобы добиваться его выполнения».

Лидер обкома профсоюза напомнила, что премьер-министр Николай АЗАРОВ обещал выполнить требования учителей, участвовавших во всеукраинской акции протеста. Однако соответствующее постановление Кабмина до сих пор не издано.

Как заявила Н.ДУБОВИК, учителя подождут до половины апреля: «Если до 18-го апреля не будет постановления, мы собираемся на заседание президиума профсоюза и организуем еще более масштабные акции протеста у стен правительства».

Как сообщал УНИАН, 22 марта около 7 тыс. представителей профсоюзов работников образования и науки пикетировали Кабмин с требованием обеспечить педагогам выплату зарплаты на уровне, установленном законом.

После этого Кабмин 23 марта ввел 20-процентную надбавку к окладам всех категорий работников образования.

Однако это постановление правительства вступает в силу с 1 сентября 2011 года.