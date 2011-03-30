Сегодня международный аэропорт «Донецк» не принимает и не отправляет рейсы из-за сильного тумана.

Об этом УНИАН сообщили в справочной аэропорта, отметив, что «задержки идут на каждый рейс».

В справочной уточнили, что по данным на 10.00 задерживалось прибытие трех рейсов из Киева и одного из Москвы, а также отправление трех рейсов на Киев.

Согласно расписанию, сегодня аэропорт Донецка должен принять и отправить 25 внутренних и международных рейсов.