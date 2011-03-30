Украинцы теперь могут ездить в Бруней без виз

Кабинет министров Украины и правительство Брунея Даруссалам заключили соглашение о взаимной отмене виз для граждан, пользующихся паспортами для выезда за границу (в форме обмена нотами).

Как передает корреспондент УНИАН, целью соглашения является введение правовых основ безвизового пересечения границы гражданами двух стран, которые пользуются обычными паспортами для выезда за границу. Документом предусмотрено право граждан Украины и Брунея находиться на территории соответственно каждого из государств без виз сроком до 30 суток.