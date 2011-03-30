Вице-премьер пояснил, почему ОСМД не должны платить налоги

Отказ отдельных государственных налоговых инспекций включать объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в Реестр неприбыльных организаций является неправомерным.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор ТИХОНОВ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам вице-премьера, статья 4 закона «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» предусматривает, что ОСМД является неприбыльной организацией, целью которой не является получение прибыли для ее распределения между членами объединения.

В.ТИХОНОВ отметил, что Минрегионстрой и Государственная налоговая администрация Украины подготовили совместное письмо-разъяснение, где четко указаны законодательные нормы, регулирующие вопросы налогообложения неприбыльных организаций.

«Люди должны знать и уметь доказать тем, кто знать не хочет, что ОСМД – неприбыльная организация, и согласно закону, регулирующему вопросы налогообложения предприятий, его доходы, полученные в виде взносов, средств или имущества, которые поступают для обеспечения потребностей основной деятельности, освобождаются от налогообложения», - сказал он.

Вице-премьер-министр пояснил, что основная деятельность ОСМД заключается в осуществлении функций, обеспечивающих реализацию прав собственников помещений на владение и пользование совместным имуществом членов объединения, надлежащее содержание дома и придомовой территории, содействие членам объединения в получении жилищно-коммунальных услуг и других услуг надлежащего качества по обоснованным ценам.