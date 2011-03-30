300 военных городков будут построены "по-быстрому"

В Николаеве, поблизости от территории аэромобильной бригады, «быстрым» методом будет построен военный городок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в Николаеве министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ.

«Недавно мы в Гостомеле под Киевом закладывали первый камень под ускоренное строительство жилья, - сказал министр. – Там за 4 месяца будет строиться дом на 120 квартир. Так называемый военный городок. Вот 300 таких военных городков будет построено в Украине. Я думаю, что такой микрорайон будет построен вблизи аэромобильной бригады, размещенной в Николаеве».

М.ЕЖЕЛЬ также рассказал, что приехал в Николаев, чтобы разрешить вопросы: строительство жилого дома на 50 квартир для военных в Очакове, передача в коммунальную собственность 7 домов военнослужащих, выделение земли под кладбище, а также решить вопрос о строительстве с долевым участием нового микрорайона для военнослужащих, который будет строиться ускоренным способом.

В Николаеве М.ЕЖЕЛЬ посетил Государственное предприятие «Судостроительный завод им. 61-го коммунара», где с руководством обсудил дальнейшую судьбу крейсера «Украина». На ГАХК «Черноморский судостроительный завод» ознакомился с техническими возможностями строительства кораблей класса «корвет» проекта 58250. В Очакове министр осмотрел место строительства дома для военнослужащих.