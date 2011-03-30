Суд отменил повышение размера квартплаты

Севастопольский апелляционный административный суд отменил решение Севастопольского городского совета от 13 апреля 2010 года, в соответствии с которым размер платы за содержание домов и придомовых территорий был изменен с 58 коп. за 1 кв. м до 1,36 грн. за 1 кв. м (повышение в 2,3 раза).

Коллегия судей под председательством судьи Н.ГОРОШКО частично удовлетворила требования 11 истцов - жителей Севастополя, оставив при этом без изменения решения суда первой инстанции в части, касающейся установления тарифов на водоснабжение и водоотведение, а также на теплоснабжение, сообщил УНИАН истец, журналист Роман ЧЕРНЕНКО.

Как сказал Р.ЧЕРНЕНКО, решение о квартплате вступило в законную силу, и теперь действует тариф, утвержденный горсоветом летом 2006 года.