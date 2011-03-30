Губернатор: в борьбе с коррупцией нет "своих" и "чужих"

Председатель Тернопольской облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН заявляет, что в области будет искоренена коррупция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, комментируя задержание правоохранительными органами одного из руководителей управления ОГА во время получения взятки.

Он отметил, что к ответственности будут привлекать виновных независимо от партийной принадлежности или уровня должности.

«На примере Тернопольской области можно увидеть – бескомпромиссная борьба с коррупцией разворачивается на всех уровнях: от сельского совета до районной и областной администраций. В этой борьбе нет разделения на «своих» и «чужих». Перед законом все равны», – заверил В.ХОПТЯН.

Как сообщал УНИАН, в январе в Тернопольской области при получении 276 тыс. грн. взятки был задержан председатель райгосадминистрации, а в конце минувшей недели – заместитель начальника одного из управлений облгосадминистрации за получение части от 1 тыс. долларов взятки.