10 украинских актеров поедут учиться в Москву

С 30 мая по 26 июня в Москве пройдет V Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре школы, учиться в Москву приедут 85 молодых артистов из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Казахстана, Коста-Рики, Кыргызстана, Латвии, Монголии, Молдовы, Приднестровья, Португалии, России, Румынии, США, Туркменистана, Узбекистана, Украины (10 актеров), Чехии, Эстонии.

На протяжении месяца они будут заниматься основными профессиональными дисциплинами под руководством педагогов ведущих театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга.

По традиции запланирована серия мастер-классов с Александром КАЛЯГИНЫМ, Львом ДОДИНЫМ, Адольфом ШАПИРО, Андреем МОГУЧИМ, Сергеем ЖЕНОВАЧОМ, Андреем ХРЖАНОВСКИМ, Константином БОГОМОЛОВЫМ.

В сообщении отмечается, что немаловажной частью образовательного процесса является постановка выпускных спектаклей (в этом году их будет четыре: два драматических, кукольный и пластический), премьеры которых состоятся на театральных площадках Москвы, Звенигорода и Серпухова.

По информации пресс-центра, правом участия в Международной летней театральной школе обладают актеры, имеющие профессиональное образование, не достигшие возраста 35 лет и владеющие русским языком.

Помимо обучения предусмотрена обширная культурная программа: экскурсии, посещение музеев Москвы и Подмосковья, просмотр спектаклей московских театров, творческие встречи, капустники и т.д. Все расходы, связанные с пребыванием участников школы на территории Российской Федерации, организаторы проекта берут на себя.

Проект проходит под патронатом Президента России и при поддержке Министерства культуры РФ.