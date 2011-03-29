Глава Донецкого облсовета признал, что 2,5 тыс. грн. - это бедность

Председатель Донецкого областного совета Андрей ШИШАЦКИЙ признал, что зарплата в 2,5 тыс. грн. относится к уровню бедности.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Журналисты, обращаясь к главе облсовета, напомнили, что 28 марта губернатор области Анатолий БЛИЗНЮК заверил, что в настоящее время 2,5 тыс. грн. месячной зарплаты обеспечивают человеку на 100% биологическую норму потребления и что из этих доходов «люди тратят 53% на продукты питания», а затем попросили А.ШИШАЦКОГО высказать свою позицию по этому вопросу.

Глава облсовета отказался комментировать слова губернатора и отметил: «Я накануне сессии сказал о том, что у нас больше 50% (от суммы зарплаты) расходуется на питание, а если на питание расходуется более 30%, как мировой опыт говорит, то это уже относится к бедности». При этом А.ШИШАЦКИЙ добавил: «Поэтому, естественно, мы далеки еще, скажем так, от нормального уровня жизни… Поэтому, конечно, преодоление бедности – это задача номер один для страны».

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 марта, председатель Донецкой областной госадминистрации А.БЛИЗНЮК заявил, что сегодня 2,5 тыс. грн. зарплаты обеспечивают человеку на 100% биологическую норму потребления.