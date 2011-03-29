Суд оставил за решеткой трех членов «Тризуба»

Сегодня суд Коммунаровского района Запорожья отказался освободить из-под стражи – выпустить на подписку о невыезде трех членов ВО «Тризуб», обвиняемых в поджоге помещения Коммунаровского райкома КПУ в Запорожье.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла в ходе первого судебного заседания по делу судья Юлия ИВАНИНА.

Таким образом, Игорь ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ, Артем ЦЫГАНОК и Виктор ДАВИДЕНКО, несмотря на многочисленные ходатайства и поручительства, в том числе со стороны народных депутатов, остаются под стражей как минимум до начала судебного процесса – начала рассмотрения дела по сути, которое назначено на 13 апреля.