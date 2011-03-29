Названы лауреаты «Киевской пекторали»

В Киеве по случаю Международного дня театра поздравили лауреатов театральной премии «Киевская пектораль-2010».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, торжественная церемония вручения премии прошла 28 марта в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.

Номинантов и лауреатов театральной премии «Киевская пектораль-2010» поздравили заместитель председателя КГГА Леонид НОВОХАТЬКО.

Так, в соответствии с решением организационного комитета, в номинации «За лучшее драматическое представление» победу одержало представление «Грек Зорба» (театр имени Ивана Франко). Награду в номинации «За лучшее музыкальное представление» получило представление театра оперы и балета для детей и юношества «Перси Тиресия».

Лучшим детским представлением была признана постановка государственного академического театра кукол «О курочке Рябой».

В номинации «За лучшее камерное представление» награду получил Новый драматический театр на Печерске за представление «Счастье».

Победу за лучшую режиссерскую работу одержал Эдуард МЫТНИЦКИЙ (представление «Три сестры» театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра).

Премию в номинации «За лучшее исполнение мужской роли» получил Анатолий ХОСТИКОЕВ за роль Зорба в представлении «Грек Зорба». Награду за лучшее выполнение женской роли получила Наталия СУМСКАЯ за исполнение роли Гортензии также в представлении «Грек Зорба».

Премию в номинации «За лучшую сценографию» получил Сергей МАСЛОБОЙЩИКОВ (спектакль «Буря» театра имени Ивана Франко).

Александр КУРИЙ получил премию в номинации «За лучшую музыкальную концепцию» (спектакль «Три сестры» театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра).

Лучшим актерским дебютом была признана игра актера Бориса ОРЛОВА в представлении «Счастье» Нового драматического театра на Печерске.

Премию в номинации «За лучший режиссерский дебют» получил Павел ЮРОВ за спектакль «Депо Северное» (МТМ «Сузір’я»).

«Международный день театра – это особенный праздник как для мастеров искусства – драматургов, актеров, режиссеров, художников, так и для тысячи зрителей, которые всегда ожидают встречи с прекрасным. Именно поэтому в этот день ежегодно вручается единственная в Украине театральная премия «Киевская пектораль», которой отмечаются лучшие представители театров. Наблюдая за бурной одобрительной реакцией зал на представление номинантов, я могу уверенно сказать, что в этом году избраны действительно лучшие», – заметил Л.НОВОХАТЬКО.

Он передал поздравления от председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА и пожелал всем претендентам, номинантам и лауреатам премии успехов, творческих взлетов, новых достижений и побед.