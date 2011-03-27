Погода на завтра, в Крыму местами ожидаются незначительные осадки

Завтра в карпатском регионе Украины, Крыму, Приазовье, днем в западных, центральных, местами северных, в Одесской и Николаевской областях ожидается мокрый снег и дождь.

На остальной территории Украины без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза (на востоке и в Сумской области до 12° мороза), в южных областях 0-5° мороза, в Крыму и на Закарпатье от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла, в южной части и западных областях местами 10-12°.

В Киевской области в понедельник ночью без осадков, днем местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 3-8° тепла. В Киеве температура ночью 4-6° мороза, днем 6-8° тепла.