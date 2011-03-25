В Украине открыли представительство Европейского инвестиционного банка

В Украине открыто Постоянное представительство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), которое является первым в восточноевропейских странах-партнерах ЕС.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Церемония открытия Представительства ЕИБ в Украине состоялась в Дипломатической академии при МИД.

По словам вице-президента ЕИБ Евы ШРАЙБЕР, основная цель открытия Представительства в Киеве – это дальнейшее развитие сотрудничества с Украиной в контексте отношений Украина-ЕС и реализация новых проектов, которые представляют общий интерес.

Она отметила также приоритетность для Банка обеспечение эффективного взаимодействия с правительством Украины, местной властью, государственными и частными компаниями, банками.

Сегодня при поддержке Банка на разных стадиях проработки находится 9 инвестиционных проектов для развития государственной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения. Сумма займов по проектам составляет 1,4 млрд. евро (семь проектов софинансируются ЕБРР), информировали в МИД.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, открытие Постоянного представительства ЕИБ в Украине засвидетельствовало прогресс в отношениях между Украиной и Европейским Союзом и открыло новые перспективы для активизации сотрудничества в экономической сфере.