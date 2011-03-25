Британские спецслужбы поделятся опытом с украинскими налоговиками

С 27 марта по 2 апреля 2011 года в рамках ответного визита делегация представителей ГНС Украины во главе с первым заместителем председателя Комиссии по проведению реорганизации ГНА Украины, первым заместителем председателя ГНС Украины - начальником налоговой милиции Андреем Головачем совершит официальный визит в Лондон для приобретения передового опыта организации и работы службы Ее Величества по налоговым и таможенным вопросам Великобритании. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной Налоговой Службы Украины.

Во время визита украинские налоговики ознакомятся с законодательными актами, регулирующими вопросы борьбы с налоговыми правонарушениями в Великобритании и странах Европейского Союза, изучат практику борьбы местных правоохранительных органов с преступлениями в сфере налогообложения, обсудят темы обмена информацией и развития сотрудничества в сфере борьбы с экономической преступностью.

«Подобные мероприятия будут способствовать плодотворному сотрудничеству между соответствующими органами Украины, Великобритании и стран ЕС в борьбе с преступлениями в сфере налогообложения, а также повышению эффективности противодействия трансграничной преступности» – говорится в сообщении ведомства.

«Приобретенный опыт поможет проведению административной реформы налоговой службы Украины, и будет использован в практической деятельности подразделений налоговой милиции для повышения эффективности работы по детенизации экономических процессов и обеспечению стабильного наполнения государственного бюджета» - считает Андрей Головач.