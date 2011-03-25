Украинцы получили 13 тысяч разрешений на работу в Польше

Граждане Украины в прошлом году получили около 13,2 тыс. официальных разрешений на работу в Польше, что почти на 40%, или 3,7 тыс., больше показателя 2009 года.

По данным польского Министерства труда и социальной политики, которыми располагает УНИАН, украинцы среди иностранцев получили больше всех разрешений на работу - 35% всех выданных.

Занявшие второе место граждане Китая получили 6,3 тыс. разрешений, а третье - граждане Вьетнама - 2,3 тыс. после 4,5 и 2,6 тысяч, соответственно, в 2009 году.

По около 2 тыс. разрешений получили белорусы и граждане Непала, 1,5 тыс. турки, 1,2 тыс. – граждане Индии, а граждане других почти 100 стран - меньше тысячи.

Польские власти выдали больше всего разрешений на работу украинцев в домашнем хозяйстве (2,3 тыс.), в строительной сфере (почти 2 тыс.), в промышленном производстве (1,4 тыс.) и торговле (1,2 тыс.).

В 27% случаев разрешения выдано на работу квалифицированных сотрудников и в 26% - для выполнения простых работ.

Более 65% разрешений выдано на срок от трех месяцев до года, около 20% от года до двух.

В прошлом году польские власти увеличили выдачу официальных разрешений почти на треть - с 29 до более 37 тыс.

Между тем граждане Польши в прошлом году в рамках упрощенной системы трудоустройства иностранцев зарегистрировали 169,5 тыс. заявок на трудоустройство граждан Украины, что на около 10 тыс., или 5%, меньше показателя 2009 года.

Польские работодатели зарегистрировали для украинцев, как и в предыдущие годы, более 90% всех заявок на трудоустройство по упрощенной системе, по которой в Польше также могут работать белорусы, россияне, грузины и молдаване.

В прошлом году для всех иностранцев поляки зарегистрировали 180 тыс. заявок на трудоустройство, что на 4% меньше показателей 2009 года.

60% заявок для граждан Украины зарегистрировано для работ в сельском хозяйстве, около 10% в строительной отрасли.

Более половины заявок для украинцев зарегистрировали работодатели из столичного Мазовецкого воеводства и в 85% случаев заявки оформлялись для работ от 3 до 6 месяцев.

Больше всего заявок работодатели регистрировали заявок с марта по май – от 20 до почти 30 тыс. заявок в месяц, а меньше всего в конце года: 4-6 тыс. ежемесячно.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году количество заявок на работу украинцев в Польше по упрощенной системе выросло на 30% - до 180 тыс.

По оценкам экспертов, не все украинцы, для которых регистрируются заявки на трудоустройство, фактически приезжают на работу в Польшу, а количество реальных работников можно оценить по количеству выданных национальных виз (135 тыс. в 2010 году).

Справка УНИАН. Польша с 20 июля 2007 года в форме эксперимента разрешила гражданам Украины, Беларуси и России работать в стране без официального разрешения в течении 6 месяцев в году.

В декабре 2010 года власти решили сделать постоянной такую возможность, включив в эксперимент Грузию и Молдову.

Украинцы с момента внедрения этой системы получили 95% зарегистрированных заявок на трудоустройство.