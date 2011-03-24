В инкассаторской машине обнаружено самодельное взрывное устройство
Сообщение из Запорожья
В Запорожье в инкассаторской машине Ощадбанка обнаружено самодельное взрывное устройство.
Как рассказали УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, «сообщение о подозрительном предмете в подголовнике пассажирского сидения инкассаторской машины поступило сегодня от представителя службы безопасности Ощадбанка».
На место происшествия в срочном порядке выехали представители взрывотехнической службы экспертно-криминалистического центра ГУ МВД Украины в Запорожской области, которые установили, что в подголовнике действительно находится взрывное устройство-самоделка.
На данный момент проводятся дальнейшие работы по установлению происхождения взрывного устройства и розыску злоумышленников.
Устанавливаются также возможные причины и обстоятельства произошедшего.