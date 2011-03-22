Медведи в прикарпатских отелях получат дополнительные метры?

На Прикарпатье руководители туристических предприятий, которые содержат диких животных, привлечены к административной ответственности.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Государственной экологической инспекции в Ивано-Франковской области.

По предоставленной информации, по поручению Министерства охраны окружающей природной среды Украины комиссия из представителей экологической инспекции, лесного и охотничьего хозяйства, национального природного парка «Гуцульщина» и других служб проверила содержание животных в неволе в гостинично-развлекательных комплексах „Байка” и „Легенда Карпат”.

За отсутствие разрешений на содержание диких животных в неволе комиссия решила привлечь руководителей этих предприятий к административной ответственности. Дела переданы в Косовский районный суд.

Также выданы соответствующие предписания для получения разрешений о содержании диких животных в неволе (разрешение на медведей должно предоставить Министерство охраны окружающей природной среды Украины, а на остальных животных - Управление охраны окружающей природной среды в Ивано-Франковской области).

На данное время руководители названных предприятий обратились в соответствующие инстанции для получения необходимых разрешений. Комиссия также выдала предписание относительно расширения вольеров и улучшения условий содержания животных.

Как сообщали некоторые СМИ, в гостинично-развлекательных комплексах „Байка” и „Легенда Карпат” для развлечения туристов в неволе содержат бурых медведей, волков, лисицу, енота и птиц. Животные живут в тесных клетках, выглядят угнетенно, голодные и измученные жаждой.