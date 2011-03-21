УГКЦ избирает нового главу Церкви

На Синоде епископов Украинской греко-католической церкви состоялось первое голосование за кандидатуру нового главы Церкви.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации УГКЦ, сегодня в Брюховичах вблизи Львова начал свою работу Избирательный синод епископов УГКЦ, который изберет нового главу УГКЦ.

В работе Синода, который возглавляет администратор УГКЦ владыка Игорь (ВОЗЬНЯК), принимают участие 40 епископов УГКЦ из Украины и из-за границы (Западной Европы, США, Канады, Бразилии, Аргентины и Австралии).

Первое голосование состоялось во время первой сессии Синода. Обычно нужно получить две трети голосов, чтобы быть избранным. Как отмечают в УГКЦ, после двенадцати безрезультатных голосований главу Церкви будут избирать простым большинством. Когда требование уменьшается до абсолютного большинства, количество кандидатов должно быть уменьшено до двух, получивших наибольшее количество голосов.

Избранный будет иметь два дня, чтобы принять или отклонить выбор. Отклонение выбора приведет к потере этих прав, однако человек может быть переизбран.

“Избранный епископ пошлет собственноручное письмо Римскому Архиерею для утверждения выборов. После получении утверждения он приносит признание веры и обет ревностно выполнять свои полномочия перед Синодом епископов, а после провозглашения его избрания будет проведена интронизация нового главы УГКЦ согласно предписаниям литургийных книг, после чего он получит полные права на свое правление”, - объясняют в Департаменте информации УГКЦ.

Справка УНИАН. Недавно Блаженнейший Любомир ГУЗАР сложил свои полномочия предстоятеля УГКЦ. 78-летний кардинал возглавлял украинских греко-католиков с 2001 года. Невзирая на то, что титул предстоятеля дается пожизненно, Любомир ГУЗАР сам обратился в Ватикан с просьбой об отставке в связи с ухудшением здоровья.