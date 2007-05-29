«Холдинг Т і С» запустит новую линию на Ялтинском хлебозаводе

31 мая в 14:00 в Ялте на Ялтинском хлебозаводе ОАО «Крымхлеб» (входит в ЗАО «Холдинг Т і С») состоится запуск новой линии по производству подовых сортов хлеба, в котором примут участие Президент ЗАО «Холдинг Т і С», Президент Украинской ассоциации пекарей, народный депутат Верховного Совета АР Крым Владимир Слабовский, Генеральный директор ОАО «Крымхлеб» Татьяна Хмиль, городской голова г. Ялты Сергей Брайко, Первый заместитель городского головы г. Ялты Геннадий Добкин, а также другие представители городской администрации.

В плане мероприятия: запуск новой линии, экскурсия по предприятию. Также состоится пресс-конференция, в которой примут участие Президент ЗАО «Холдинг Т і С», Президент Украинской ассоциации пекарей, народный депутат Верховного Совета АР Крым Владимир Слабовский, Генеральный директор ОАО «Крымхлеб» Татьяна Хмиль, городской голова г. Ялты Сергей Брайко, Первый заместитель городского головы г. Ялты Геннадий Добкин, а также другие представители городской администрации.

По окончанию мероприятия - фуршет.

Запуск новой линии состоится 31 мая в 14.00 по адресу: г. Ялта ул. Большевистская, 29,.

Внимание! Для журналистов г. Симферполя будет организован транспорт. Сборы журналистов - 31 мая в 12:30 по адресу: Симферополь, ул. Севастопольская 51-А, ОАО «Крымхлеб», возле входа в админздание. Выезд - 12:45

Аккредитация представителей СМИ ( до 30 мая, 14.00):

(044) 494-00-50, 8-050-444-888-5 или J.Sheiko@holding-tic.com.ua Юлия Шейко или по тел. (0652) 44-10-12, Наталья.