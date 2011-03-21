Евро на межбанке идет вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9530/7,9595 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2803/0,2806, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,2655/11,2765. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4167/1,4169 (пятница — 1,4083/1,4085).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.