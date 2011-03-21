Литвин об Укртелекоме, сомнениях и недоверии

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает возможным создание Временной следственной комиссии в парламенте Украины относительно приватизации «Укртелекома».

Об этом он сказал в интервью 5-му каналу в воскресенье.

Отвечая на вопрос о разной информации, кто в действительности купил Укртелеком, поскольку есть упреки, что это были люди, приближенные к власти, В.ЛИТВИН сказал: «Когда говорят о том, что есть сомнения, то, очевидно, стоило бы пойти на то, чтобы парламентскими усилиями, парламентскими возможностями установить истину, а не говорить загадочными фразами».

«Если нужно, то давайте создадим ВСК, которая бы изучила этот вопрос, иначе мы порождаем недоверие людей, или усиливаем недоверие людей и к власти, и к государству», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также отметил, что возникают вопросы и о целесообразности приватизации «Укртелекома» в тот момент, когда цена на него упала в связи с кризисом.

«Очевидно, можно было бы подождать, пока опять эти объекты будут в цене, и тогда его («Укртелеком». - УНИАН) продавать», - подчеркнул председатель ВР.

При этом он акцентировал на том, что нужно было эту дискуссию проводить раньше, а сейчас важно сделать все для того, чтобы условия, предусмотренные во время приватизации, выполнялись.