В Сумах создана Ассоциация ОСМД

В Сумах в субботу, 19 марта, прошло заседание инициативной группы председателей объединений совладельцев многоквартирных домов областного центра, на котором была создана Ассоциация ОСМД.

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания его участники подчеркивали, что власти города постоянно призывают жителей создавать ОСМД, но в то же время тем объединениям, которые уже действуют, оказывают всяческие «препятствия» в работе, и имеющиеся проблемы им приходится решать самостоятельно.

В ходе заседания было принято решение о создании Сумской городской Ассоциации ОСМД «для совместного решения наболевших вопросов» и защиты своих интересов.