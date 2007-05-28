Виктор Ющенко рассказал итальянцам о роспуске парламента, Тимошенко, Западе и о России

...о политическом кризисе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что договоренности о проведении досрочных выборов фактически завершили политический кризис.

Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию «Corriere Della Serra».

«Сейчас можно говорить, что политический кризис завершился», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, после долгих и трудных консультаций было найдено компромиссное решение. «Этим соглашением Украина подтвердила, что живет в условиях зрелой демократии», - подчеркнул глава государства.

При этом, по словам Президента, политический кризис показал, что необходимо вносить изменения в Конституцию Украины. «Конституционный суд, избирательная комиссия, прокуратура: возник очень серьезный вопрос, связанный с тем, как осуществляется руководство этими органами», - подчеркнул он.

...о роспуске парламента Президент напомнил, что причиной для роспуска парламента стало неконституционное формирование коалиции в парламенте. По его словам, в парламенте сложилась ненормальная обстановка, поскольку «была предпринята попытка добиться квалифицированного большинства неконституционными методами». «Это было одно из самых грубых нарушений Конституции», - сказал он. При этом глава государства отметил, что большинство, при помощи политической коррупции, стало "покупать" на индивидуальной основе депутатов оппозиции.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что не был сторонником роспуска парламента. «Я тоже не хотел этого и даже выдвинул предложение о политическом урегулировании. Но это предложение не было принято. И мне не оставалось ничего другого», - добавил Президент Украины.

...о Тимошенко и расколе демократических сил Виктор ЮЩЕНКО надеется, что оппозиционные силы вынесут урок из сложившейся ситуации и больше не допустят раскола демократических политических сил.

Говоря об объединении усилий с лидером БЮТ Юлий ТИМОШЕНКО в условиях политического кризиса, В.ЮЩЕНКО отметил, что такой процесс не носит тактического характера. «Я всегда боролся и буду бороться за единство демократических кругов. Думаю, что урок чему-то послужит», - сказал он. Глава государства также подчеркнул, что на сегодняшний день «отношения между партиями стали более честными, больше говорится о национальных приоритетах, стало меньше эгоизма, меньше непримиримых позиций».

Комментируя причины распада «оранжевой» коалиции, Президент отметил, что многие проблемы возникли по причине расхождения позиций лидеров разных партий. «На кону были частные, эгоистические интересы. Я бы сказал, что личные вопросы взяли верх над политикой. Безмерные амбиции. Завышенные оценки», - добавил В.ЮЩЕНКО.

...о Западе Виктор ЮЩЕНКО не совсем доволен уровнем диалога между Украиной и западными странами.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что после президентских выборов 2004 года у Украины активизировались отношения с Европой и Соединенными Штатами. В частности, подчеркнул он, были подписаны ряд соглашений, Украину признали как страну с рыночной экономикой и она близка к созданию зоны свободной торговли.

Отвечая на вопрос, удовлетворен ли он такими результатами, В.ЮЩЕНКО ответил: «Если говорить честно, то не совсем». Президент выразил мнение, что европейские лидеры и европейские институты должны были более адекватным образом реагировать на процессы, имевшие место на Украине, начиная с вопроса о возрождении демократии. «Вероятно, мы ожидали более активного двустороннего и многостороннего диалога», - сказал он. При этом, по словам В.ЮЩЕНКО, Украине требуется конкретный прогресс, прежде всего в сфере стратегического сотрудничества в различных секторах, в первую очередь - в энергетической сфере. «Наша система должна быть составной частью европейской системы», - сказал глава государства.

Президент также отметил, что Украина, говоря о европейском векторе, «не ставит вопрос о нашем вступлении в ЕС со дня на день». «Однако мы хотим, чтобы Европа каким-то образом рассмотрела вопрос о европейской перспективе Украины. Нам нужен порт, в который нам следует направлять наш корабль», - сказал он.

...и о "газовом рычаге"

Президент Украины считает, что в России до сих пор существуют силы, которые могут использовать «газовый» вопрос для политического давления на Украину.

Отвечая на соответствующий вопрос, В.ЮЩЕНКО сказал: «Мне кажется, есть. Я не говорю о высших кругах, но кое-кто хотел бы видеть в поставках газа не только экономические вопросы». При этом он выразил уверенность, что это противоречит как украинским, так и российским интересам. В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что подробно обсуждал данный вопрос с Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

Говоря о возможности возникновения нового кризиса по истечению договора о поставках газа, глава Украинского государства отметил, что кризиса можно избежать только путем перехода к рыночным механизмам.

При этом, по его словам, «ни одна европейская страна не в состоянии в одиночку эффективно проводить энергетическую политику, и Украина не является исключением».