Буш отказывается от ”экспорта демократии” в Украину и Россию

Администрация Джорджа БУША резко сокращает помощь неправительственным демократическим организациям в Украине и России.

Как передает РИА «Новости»,об этом пишет сегодня газета "Вашингтон пост".

Ссылаясь на данные доклада вашингтонской организации Freedom House, издание сообщает, что в направленном Дж.БУШЕМ в Конгресс США бюджетном запросе на 2008 год средства для России, где, как пишет газета, "продемократические и правозащитные НПО подвергаются огромному давлению", сокращены более чем на 50%. При этом финансирование организаций гражданского общества в Украине, где они возглавляли демократическую революцию в 2004 году, сокращены на 40%.

"Вашингтон пост", констатируя, что эти цифры демонстрируют фактический отказ Белого дома от "экспорта демократии", объясняет это тем, что вследствие трудностей в Ираке "деморализованная администрация отступила от своих амбиций и отошла от всего остального мира, находящегося за пределами Ближнего Востока".

"Отступление является главным образом следствием как никогда глубокой поглощенности администрации Ближним Востоком, куда переводится значительная часть финансирования демократии, а также простой деморализованностью", - пишет газета, которая критикует администрацию Дж.БУША за такую позицию и предупреждает, что Украина, например, "при отсутствии западного влияния" может превратиться в "политического сателлита" России или начнет раскалываться по югославскому сценарию 90-х годов.

В докладе, на который ссылается "Вашингтон пост", американская правозащитная организация Fredom House сообщает, что по сравнению с уровнем 2006 года финансирование программ поддержки гражданского общества в России в бюджетном запросе Дж.БУША сокращено на 52%, финансирование программ по защите прав человека в России - а 44%.

"Уровень финансирования для России меньше, чем администрация запросила для Либерии или Косово, несмотря на стратегическое значение России", - указывается в докладе, в котором Freedom House высказывает свое несогласие с подходом Белого дома и призывает увеличить выделение средств на поддержку демократии в России в два-три раза.