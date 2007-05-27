УНИАН и фонд «Развитие Украины» презентуют проект УНИАН ЗДОРОВЬЕ

29 мая (вторник)

10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция, во время которой Благотворительный фонд «Развитие Украины» и Информационное агентство УНИАН проведут презентацию совместного Проекта УНИАН ЗДОРОВЬЕ. Во время презентации будет представлен информационный продукт УНИАН ЗДОРОВЬЕ и план его дальнейшего развития. Продукт будет размещен в открытом доступе на сайте УНИАН и будет содержать как общие новостные материалы по вопросам здравоохранения, так и профессиональную информацию для экспертного сообщества. Участники: директор БФ «Развитие Украины» А.Заболотный, главный редактор информагентства УНИАН А.Харченко, директор Бюро ВОЗ в Украине И.Поканевич, (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация Телефон: 279-33-53.