В Днепропетровске задержали банду, которая похитила предпринимателя

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД в Днепропетровской области задержали в Днепропетровске четверых членов преступной группы, которые подозреваются в совершении разбойных нападений, вымогательстве и похищении предпринимателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник УБОП области Генрих МАСЯЙКИН.

По его словам, у правоохранительных органов есть достаточно доказательств совершения задержанными преступлений. Члены бандформирования похитили днепропетровского предпринимателя и удерживали его длительное время на территории зверофермы в Запорожской области. Злоумышленники требовали у своей жертвы крупную сумму денег, забрали у пострадавшего автомобиль “БМВ” и продали его.

По факту вымогательства, совершенного организованной группой, возбуждено уголовное дело по ст 189 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Суд Индустриального района Днепропетровска принял решение о содержании злоумышленников под стражей.