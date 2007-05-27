ГАИ больше не держит ”за колеса” автобусы с внутренними войсками

Подразделения Госавтоинспекции МВД Украины не создают никаких препятствий передвижению в Киев колонн автобусов с военнослужащими внутренних войск, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ.

Госавтоинспекция работает в обычном режиме и выполняет возложенные на нее обязанности по гарантированию безопасности дорожного движения и предоставлению помощи участникам дорожного движения. В то же время, во время вчерашнего передвижения подразделений внутренних войск в столицу не было ни одного физического конфликта или силового противостояния между работниками Госавтоинспекции и военнослужащими. Напротив, в отдельных регионах работники ГАИ за свои средства доставляли коллегам из внутренних войск продукты питания и напитки, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 мая вечером в эфире “5 канала” заместитель командующего внутренними войсками Николай МИШАКИН заявил, что в различных местах на подъезде к Киеву заблокированы 3 тыс. 480 военнослужащих внутренних войск. По его словам, военнослужащие отправились в столицу для обеспечения охраны важных государственных объектов, Генеральной прокуратуры, Конституционного Суда и прилегающих к ним территорий, а также для обеспечения порядка в городе.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил, что внутренние войска были направлены в столицу для охраны общественного порядка, а не силового выхода из кризиса.