Ющенко о задействовании внутренних войск

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что внутренние войска направлены в столицу для охраны общественного порядка, а не силового выхода из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал после завершения переговоров в Секретариате Президента.

«Сегодня утром для того чтобы сбить всякие пустые разговоры, кто, куда и в каком количестве двигается, и министру внутренних дел и командующему внутренними войсками дал приказ следующего порядка – всю потребность в правоохранителях, которую требует Киев на сегодняшний день на праздник Киева, на футбол, согласовывать общим протоколом», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что заявления о том, что внутренние войска могут быть задействованы в силовом решении ситуации, являются «огромной глупостью и дезинформацией население».

Глава государства также отметил, что привлечение военнослужащих внутренних войск для охраны общественного порядка делается регулярно.

Так он привел пример, что месяц назад по «заявке» министра внутренних дел 2 тыс. чел. были привлечены к охране общественного порядка.

Президент отметил, что на большинство массовых акций в Киеве привлекается определенная часть представителей внутренних войск.

Он отметил, что сегодня речь идет о подкреплении в количестве 2 тыс. чел. военнослужащих ВВ для обеспечения исключительно общественного порядка по объектам, которые расписаны МВД.