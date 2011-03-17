Женщина утопила новорожденного в тазу и держала труп в сарае

В Запорожской области женщина, убив новорожденного, два месяца хранила его труп в сарае у дома.

Как рассказал УНИАН начальник Запорожского райотдела милиции Артур ЛЕЗИНСКИЙ, инцидент произошел в поселке Кушугум Запорожского района Запорожской области. «14 марта в сарае на территории частного домовладения поселка Кушугум в сарае был обнаружено тело новорожденного, который по предварительным данным экспертов, родился и умер около двух месяцев назад. При опросе так называемой матери новорожденного было установлено, что на Крещение – 19 января она самостоятельно родила ребенка, утопила его в тазике с водой и вынесла тело на свалку, однако потом, испугавшись того, что труб могут быстро обнаружить, спрятала его в сарае дома, где проживала», - рассказал А.ЛЕЗИНСКИЙ.

По его словам, после обнаружения тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для подтверждения факта насильственной смерти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.