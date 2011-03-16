Чернобыльская АЭС хронически недофинансируется

На сегодняшний день из 22 задач плана мероприятий по превращению объекта «Укрытие» на ЧАЭС в экологически безопасную систему выполнены лишь 16.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время парламентских слушаний «Современное состояние и актуальные задачи преодоления последствий Чернобыльской катастрофы» заявил председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Владимир ХОЛОША.

По его словам, причиной этого является недофинансирование бюджетных программ Чернобыльской АЭС, которое за последние годы имеет хроническое состояние. В.ХОЛОША отметил, что общая потребность на 2011 год на выполнение мероприятий общегосударственной программы составляет около 1 млрд. грн.

Вместе с тем, добавил он, бюджетом этого года предусматриваются вдвое меньшие расходы. «Хроническое недофинансирование не позволяет выполнить работы по снятию из эксплуатации, осложняет выполнение международных проектов», - сказал В.ХОЛОША.

Он также отметил, что в настоящее время выгружено и отработано ядерное топливо всех трех реакторов Чернобыльской АЭС, что значительно повышает уровень безопасности.

По словам В.ХОЛОШИ, сейчас имеется существенный прогресс в реализации проекта строительства хранилища отработанного ядерного топлива на ЧАЭС.

Что касается строительства завода по переработке жидких радиоактивных отходов, то, отметил В.ХОЛОША, в марте планируется завершение тендерных процедур относительно реализации этого проекта.