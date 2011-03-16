Профильный комитет ВР рекомендует дать согласие на арест трех судей

Комитет Верховной Рады по вопросам правосудия рекомендует парламенту принять решение о предоставлении согласия на арест (взятие под стражу) трех судей, которые обвиняются в коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета.

В частности, за взятие под стражу судей Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области супругов К. единогласно проголосовали 16 членов комитета.

Как свидетельствует представление Генеральной прокуратуры Украины, внесенное в Верховную Раду и поддержанное председателем Верховного Суда, судья К., рассматривая дела об админнарушениях, умышленно называл нарушителям заведомо завышенные суммы штрафов и принимал эти штрафы лично. После этого выносил постановление о наложении на нарушителя минимального штрафа и оплачивал его. Разница оседала в кармане судьи. Материалы дела свидетельствуют о преднамеренном системном характере судейских сделок. Таким способом судья К. «вынес решение» в отношении 56 лиц, завладев их средствами в особо крупных размерах. К., по информации следователей, требовала и получила взятки от гражданки за «смягчение» приговора для ее сына.

В представлении отмечается, что судьи К., злоупотребляя предоставленным Законом Украины «О статусе судей» правом неприкосновенности и игнорируя требования уголовно-процессуального законодательства Украины об обязательности явки на допрос по вызову следователя, без уважительных причин на протяжении семи лет не являются по вызову следователя в прокуратуру Запорожской области и всячески уклоняются от проведения следственных действий.

Кроме того, Комитетом было принято аналогичное решение в отношении судьи Кодымского районного суда Одесской области С., который обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируют вымогание и получение взятки (пять доказанных эпизодов), давление и запугивание свидетелей, принуждения их к неправдивым свидетельствам в суде. Представление на арест (взятие под стражу) этого судьи поступило от судьи Апелляционного суда Винницкой области, который рассматривает дело в отношении судьи С.

Как отмечается в представлении, судья Апелляционного суда Винницкой области С. имеет реальную возможность препятствовать и препятствует суду в установлении истины по делу. За представление ВР согласия на арест этого судьи проголосовали 14 членов комитета из 16 присутствующих, двое - воздержались.

В четверг, 17 марта, докладчиком по этим вопросам в ВР будет народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ.

«Как сегодня было отмечено на заседании комитета, следствие велось вяло. На протяжении пяти лет выясняли ситуацию, можно ли привлекать судью к ответственности или нет (относительно судей К. - УНИАН). Я думаю, что не с этим связано. Я думаю, что связано с тем, что были должностные лица, вероятно и в суде, и в прокуратуре, которые покрывали судей-взяточников”, - сказал журналистам С.КИВАЛОВ. Он отметил, что всем трем судьям грозит до 10 лет заключения.