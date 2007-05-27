Кравчук: дата выборов будет названа во вторник на заседании парламента

Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК уверен, что во вторник состоится пленарное заседание Верховной Рады, на котором будут обнародованы все договоренности, достигнутые в рамках рабочей группы, и дата выборов.

Об этом он сказал в вечернем эфире Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, когда должно завершиться обострение политического кризиса, Л.КРАВЧУК сказал: «Думаю, что ко вторнику». По его словам, «во вторник должно открыться пленарное заседание Верховной Рады, и на нем должны быть обнародованы все схемы, все проблемы и дата выборов».

Л.КРАВЧУК отметил, что Виктор ЮЩЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ «должны договориться просто сейчас». При этом он допустил, что если этого не произойдет, существуют два варианта развития событий - оптимистический и пессимистический.

«И тот, и тот – не лучшие. Один – это когда люди не выдержат ситуации и пойдут решать вопрос сами, как это было в Армении, скажем. Это тяжелый вариант, потому что он может иметь сложные последствия. Другой вариант – будут применены административно-правовые и силовые способы. Это худший вариант. А третьего нет», - сказал Л.КРАВЧУК.

Он также высказал мнение, что «выборы будут, они неминуемы». «Не может быть страна без законодательного органа. Сейчас законодательный орган существует только формально. Выборы должны быть, но нужно хотя бы формальные легитимные предпосылки для этого создать», - сказал бывший Президент и добавил: «Я больше всего предостерегаю от того, что выборы состоятся, а затем кто-то скажет, что все это нелегитимное, потому что выборы состоялись на нелегитимной правовой базе».