Путь урегулирования кризиса возможен уже сегодня

Путь урегулирования политического кризиса в стране может быть найден уже сегодня, говорится в размещённом на официальном сайте сообщении о встрече заместителя главы Секретариата Президента Александра Чалого и главы МИД Арсения Яценюка с зарубежными дипломатами.

В сообщении отмечается, что Чалый и Яценюк проинформировали дипломатов, что сейчас проходит встреча Ющенко с премьер-министром Виктором Януковичем, секретарем СНБО Иваном Плющом, спикером Верховной Рады V созыва Александром Морозом и лидером БЮТ Юлией Тимошенко.

"Министр иностранных дел также заверил участников встречи, что силового варианта в Украине не будет", - говорится в пресс-релизе.