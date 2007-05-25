Путь урегулирования кризиса возможен уже сегодня
22:30, 25 мая 2007Общество
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В этом заверили иностранцев
Путь урегулирования политического кризиса в стране может быть найден уже сегодня, говорится в размещённом на официальном сайте сообщении о встрече заместителя главы Секретариата Президента Александра Чалого и главы МИД Арсения Яценюка с зарубежными дипломатами.
В сообщении отмечается, что Чалый и Яценюк проинформировали дипломатов, что сейчас проходит встреча Ющенко с премьер-министром Виктором Януковичем, секретарем СНБО Иваном Плющом, спикером Верховной Рады V созыва Александром Морозом и лидером БЮТ Юлией Тимошенко.
"Министр иностранных дел также заверил участников встречи, что силового варианта в Украине не будет", - говорится в пресс-релизе.
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